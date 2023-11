Presidente da Assembleia da República acusado de condicionar a Justiça

O líder do Chega, André Ventura, acusou o presidente da Assembleia da República de querer condicionar a Justiça e considerou que Augusto Santos Silva não tem condições para continuar a exercer o cargo. Em declarações aos jornalistas no parlamento, André Ventura defendeu que Augusto Santos Silva "não tem nenhumas condições de imparcialidade para continuar como presidente da Assembleia da República".

:

RTPNOTİCİAS: Grande Entrevista. Decisão de Marcelo "significa que Ministério Público pode determinar tempo dos mandatos políticos"O presidente da Assembleia da República pede esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República sobre a Operação Influencer, que envolveu o primeiro-ministro. Augusto Santos Silva lembra erros sucessivos da justiça com casos que envolvem políticos, que não chegaram a ter acusação formada.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Ministério Público abre inquérito aos incidentes na Assembleia Geral do FC PortoO Ministério Público (MP) abriu um inquérito aos incidentes ocorridos na Assembleia Geral (AG) extraordinária do FC Porto, que havia sido suspensa na segunda-feira, informou hoje a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, em comunicado.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Presidente da República comenta demissão do Primeiro-MinistroO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez uma comunicação ao país sobre o pedido de demissão do Primeiro-Ministro António Costa, provocado pela abertura de um inquérito judicial. O Ministério Público é acusado de criar uma crise política e violar a presunção de inocência.

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Homem que ameaçou matar o Presidente da República é condenado a internamento compulsivoO homem que ameaçou em 2022 matar o Presidente da República foi condenado em tribunal a internamento compulsivo em unidade hospitalar, entre o mínimo de um mês e o máximo de três anos e quatro meses.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, afirma estar inocente e promete colaborar com a justiçaO presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, arguido na Operação Influencer, disse esta terça-feira estar inocente e prometeu continuar a colaborar com a justiça "ao longo de todo o processo".

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OJECONOMİCO: Caso Influencer: almoços e jantar (em restaurante de luxo) continuam no radar da justiçaO Jornal Económico – Notícias, Economia, Política, Empresas, Mercados e Opinião

Fonte: ojeconomico | Consulte Mais informação »