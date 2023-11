Decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário Centeno

José Gomes Ferreira analisa a decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal que considerou que Mário Centeno cumpriu os deveres de conduta, a concentração no primeiro-ministro da pasta das Infraestruturas e a queda do IUC.que Mário Centeno cumpriu os deveres de conduta, ao ser proposto por António Costa para a liderança do Governo. Ainda assim, admite que a polémica pode causar danos à imagem da instituição.

José Gomes Ferreira não ficou surpreendido pela decisão, mas considera que a credibilidade de Centeno ficou beliscada com as declarações que fez ao Financial Times. "Não me parece surpreendente o resultado da análise feita pela Comissão de ética, até porque é é presidida por um ex-banqueiro. Rui Vilar foi presidente da Caixa Geral de Depósitos. Os banqueiros entre si sempre se protegeram". Há o facto de se ter disponibilizado para liderar um governo, nunca o desmentiu. Mas não é por este por este convite de António Costa que a independência de Mário Centeno é posta em caus

