José Sócrates critica o PS por não discutir alegados abusos do Ministério Público

Num artigo de opinião no Diário de Notícias, o antigo primeiro-ministro critica os socialistas por não discutirem alegados abusos do Ministério Público no âmbito da Operação Influencer. José Sócrates critica o PS por não querer discutir o processo judicial que levou à demissão do primeiro-ministro e quea derrubar o Governo, a acabar com a maioria absoluta e a dissolver a Assembleia da República. “a luta é contra a direita, não contra o sistema judiciário”.

“são os motivos para prender, para fazer buscas e para tornar públicas suspeitas que, podendo fundamentar a decisão de investigar, não justificam a violência sobre as pessoas”. “prender, fazer buscas em casas particulares e tornar pública uma investigação” “Todos sabemos que esta investigação vai durar anos, que os suspeitos vão pedir a aceleração processual, que os prazos de inquérito não vão ser cumpridos e que os procuradores manterão os suspeitos devidamente presos na prisão da opinião pública durante o tempo necessário a que outro tempo político floresça”, escrev

EXPRESSO: O poder judicial e o Ministério PúblicoO poder judicial e o Ministério Público não devem atacar o poder democrático com teorias da conspiração ou indignações morais. O Ministério Público deve focar-se na prova irrefutável de corrupção, em vez de se envolver em críticas morais. Há uma percepção de que o Ministério Público é dominado por pessoas de extrema-esquerda, o que influencia suas acusações.

RENASCENCA: Operação Influencer: Ministério Público recorre das medidas de coaçãoLuís Montenegro assegurou de que não será primeiro-ministro "no dia em que tiver de baixar uma pensão e não vale a pena assustar as pessoas com isso". O presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD.

DNTWİT: Podemos confiar no Ministério Público?Vamos lá puxar pela memória. Paulo Pedroso, político, esteve em prisão preventiva entre maio e outubro de 2003, no âmbito do Processo Casa Pia. Cumpriu quatro meses e meio. Os tribunais inocentaram-no. O Estado português foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a pagar-lhe uma indemnização de 68 mil euros por detenção injusta.

EXPRESSO: Ministério Público abre inquérito aos incidentes na Assembleia Geral do FC PortoO Ministério Público (MP) abriu um inquérito aos incidentes ocorridos na Assembleia Geral (AG) extraordinária do FC Porto, que havia sido suspensa na segunda-feira, informou hoje a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, em comunicado.

SICNOTİCİAS: Pedro Nuno Santos é elogiado por José GomesJosé Gomes Ferreira e Sebastião Bugalho debatem o discurso de Pedro Nuno Santos e elogiam sua liderança e carisma.

DİNHEİRO_VİVO: Ministro do Ambiente garante que projetos de lítio cumprem a leiO Ministério do Ambiente foi um dos locais onde a PSP realizou buscas, na terça-feira.

