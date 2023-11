Ministro do 1.º Governo de António Costa apoia José Luís Carneiro

Foi ministro do 1.º Governo de António Costa e é um dos mais ativos apoiantes de José Luís Carneiro. Diz que o país precisa de uma condução segura e não de aventureirismos e, se for preciso, o PS tem de falar com o PSD. Por que razão apoia José Luís Carneiro? Porque foi um impulso baseado na confiança. José Luís Carneiro é um homem que inspira confiança, não só aos militantes e aos quadros do partido, mas ao país.

Na situação que nós vivemos hoje, com uma enorme dificuldade conjuntural – estamos a viver uma crise política, é preciso não esquecer isso, estamos a entrar num período que do ponto de vista económico não nos traz grandes notícias, nem grandes perspetivas para o futuro -, a última coisa de que o país precisa para resolver a crise política e encarar o futuro é de voluntarismo, precipitação e impetuosidade. José Luís Carneiro traz-nos exatamente aquilo que nós achamos que o país precisa: estabilidade, temperança e bom senso. Não vale a pena iludir as questõe





