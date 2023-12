Diretor da CMTV acredita que a SIC pode perder liderança para a TVI em 2024

Carlos Rodrigues, diretor da CMTV, acredita que, contrariamente ao que se passou em 2020, 2021, 2022 e, muito possivelmente, 2023, a SIC poderá não conseguir ganhar todos os meses de 2024. “A TVI tem todas as condições para ganhar várias vezes. Este ano já houve diversas ameaças, e a resistência da SIC, sem condições orçamentais para melhorar, não será eterna“, escreveu na edição desta semana da revista TV Guia.

“Dependendo de se saber em que fase do ano a SIC irá sucumbir às crescentes dificuldades orçamentais, e até que ponto a TVI conseguirá reformular as suas estruturas de modo a ter condições para ganhar, o ano que vem pode representar nova mudança de ciclo, com Queluz de Baixo de regresso à liderança. Cá estaremos para analisar tudo, ao longo do ano novo, que pode ser o ano da TVI“, pressupõe. Como o A Televisão tem noticiado, a SIC lidera há 58 meses consecutivos, mas tem apanhado alguns sustos durante o an





ATelevisao »

