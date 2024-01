Reestruturação do SNS: nomeações das administrações das ULS ainda por concluir

A grande reestruturação do SNS começou esta semana. Com 18 administrações das 31 ULS por nomear e as restantes incompletas. E apenas quatro vogais dos municípios. A Direção Executiva espera concluir o processo na próxima semana.O tão esperado funcionamento das novas 31 ULS (Unidades Locais de Saúde), previsto para o início do ano, arrancou timidamente e com mais perguntas do que respostas. Um processo incompleto e com muitas nomeações por fazer.

No entanto, se a transição e consolidação do novo modelo poderá demorar meses, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) garante que a constituição das novas administrações estarão concluídas na próxima semana. No último dia de 2023 a DE-SNS nomeou as administrações de 13 ULS e do Instituto Português de Oncologia (IPO). De fora ficaram 18 unidades ainda sem conselho de administração constituído. Das 13 administrações nomeadas, estão quase todas incompletas e sem os nomes dos vogais executivos propostos pelos município





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Reorganização do Serviço Nacional de Saúde em PortugalO Serviço Nacional de Saúde em Portugal será reorganizado em Unidades Locais de Saúde (ULS) a partir de 2024, facilitando o acesso das pessoas aos centros de saúde e hospitais. As Administrações Regionais de Saúde serão eliminadas e o financiamento das ULS será baseado no risco clínico dos utentes.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Linha SNS 24 vai abrir novos centros de atendimento face a pico de procuraSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Aumento de chamadas na Linha SNS 24 durante a pandemiaUm terço das chamadas atendidas na Linha SNS 24 foram encaminhadas para o serviço de urgência, revela coordenador dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Houve um aumento de cerca de 21% das chamadas atendidas na linha comparativamente a 2019.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Entidade Reguladora da Saúde abre processo de averiguações ao Hospital São Francisco XavierA Entidade Reguladora da Saúde está investigando o desaparecimento de uma paciente com demência no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Um grupo de voluntários tem realizado buscas pela cidade, mas até agora não há sinal da paciente.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Cerca de 190 centros de saúde abertos no Natal para diminuir pressão nas urgências hospitalaresCerca de 190 centros de saúde do país vão estar a funcionar hoje em horário complementar, para assegurar a resposta a situações não emergentes e diminuir a pressão nas urgências hospitalares. Neste dia de Natal estão em funcionamento 187 centros de saúde, disponibilizando cuidados primários para “situações não emergentes”, como sintomas respiratórios ligeiros a moderados, informou o Ministério da Saúde.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Governo anuncia abertura de 200 centros de saúde durante as festas de fim de anoO governo português anunciou a abertura de cerca de 200 centros de saúde nos dias 25 e 1 de janeiro. Essa medida visa mitigar o impacto da pressão sobre as urgências hospitalares durante as festas de fim de ano. No entanto, essa ação já foi realizada em anos anteriores e é considerada insuficiente pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Esperava-se uma intervenção mais profunda do Ministério da Saúde para melhorar a situação das pessoas.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »