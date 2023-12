Candidato às diretas votou em S. João da Madeira. “O PS vai contar sempre comigo, seja em que função for”, promete Poucos minutos depois de António Costa ter votado em Lisboa nas eleições diretas do PS, votava Pedro Nuno Santos em S. João da Madeira, de onde é natural. O candidato até fez um compasso de espera na sua chegada ao local de voto para dar tempo às declarações do secretário-geral cessante.

“Muito confiante” na sua vitória, o ex-ministro das Infraestruturas considera que a sua campanha “correu muito bem” e quer “mobilizar o país” como acredita ter mobilizado o partido. E repetiu uma expressão que tem usado, mas a que António Costa também tinha recorrido minutos ante: quer dar um “novo impulso” ao PS e a Portugal. Também repetiu uma ideia que Costa tem dado de si próprio: “O PS vai contar sempre comigo, seja em que função for. Foi sempre assim desde que entrei no PS aos 14 anos”O PS pode contar com Pedro Nuno Santos e Pedro Nuno Santos conta com António Cost





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ministra da Habitação apoia Pedro Nuno Santos à liderança do PSA ministra da Habitação e militante socialista, Marina Gonçalves, manifestou esta sexta-feira o apoio a Pedro Nuno Santos à liderança do PS, considerando que a sua candidatura representa o reforço do estado social,"fundamental para o desenvolvimento do país".

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos: o candidato a secretário-geral do PSConheça o percurso de Pedro Nuno Santos, candidato a secretário-geral do Partido Socialista

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos desafia adversário a focar-se no combate à direitaO antigo ministro das Infraestruturas garante ter maior apoio dentro do PS do que o adversário e critica a falta de foco de José Luís Carneiro no "combate à direita".

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Ministro do Ambiente anuncia apoio a Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PSO ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, anunciou publicamente o apoio a Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PS, sustentando que “é o candidato mais bem posicionado”.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos respeita tempo da justiça e recusa impor prazosQuestionado se o processo judicial que envolve o primeiro-ministro deve ser concluído até às eleições legislativas de 10 de março, Pedro Nuno Santos respondeu: 'Não sou eu que vou agora impor prazos ao sistema judicial'

Fonte: JNegocios - 🏆 9. / 68 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos encontra-se com militantes e apoiantes na sua terra natalPedro Nuno Santos dedicou a noite passada à terra natal, agendando como etapa de quarta-feira na campanha interna do PS um encontro com militantes e apoiantes na Casa da Criatividade de São João da Madeira.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »