Pedro Nuno Santos: o candidato a secretário-geral do PS

Filho de peixe sabe nada e, neste caso, filho de empresário enverga pela Economia, nos seus primeiros passos em direção à vida profissional. Neste caso, a sua profissão esteve sempre ligada ao serviço público e sob uma só bandeira: a do Partido Socialista, cujo símbolo espera agora empunhar enquanto seu líder. Conheça o percurso do candidato a secretário-geral do PS aqui.

Cresceu a ser “vencedor” até na sua escola secundária e na faculdade, onde integrou os cargos mais altos entre as associações de estudantes. Com apenas 46 anos, tem esperado pacientemente pela sua vez de liderar o Partido Socialista e, agora, a oportunidade surge inesperadamente. Mas Pedro Nuno Santos já teria a máquina pronta para montar, agora só falta saber se tem todas as peças. Pedro Nuno de Oliveira Santos nasceu em São João da Madeira, no distrito de Aveiro. Tal como o próprio revelou no seu discurso de candidatura à liderança do Partido Socialista, é neto de sapateiro e filho de empresário (do grupo Tecmacal) , numa terra que teve de mudar o seu negócio pela mudança de costumes dos tempo





