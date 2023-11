Ministro do Ambiente anuncia apoio a Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PS

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, anunciou publicamente o apoio a Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PS, sustentando que “é o candidato mais bem posicionado”.Não esteve na apresentação da candidatura porque estava no Parlamento, mas esta segunda-feira anunciou que apoia o candidato Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PS. Falamos de Duarte Cordeiro, um dos ministros demissionários que estará ao lado do ex-ministro das Infraestruturas.

“Quem me conhece sabe que sou ponderado e que espero o melhor para o meu partido, mas, acima de tudo, para o meu país”, começa por escrever num post publicado nas redes sociais, sustentando que “Pedro Nuno Santos é o candidato mais bem posicionado". Lembrando que conhece Pedro Nuno Santos há vários anos, Duarte Cordeiro destaca que “a força, coragem, carisma e convicção" de Pedro Nuno para considerá-lo “o melhor líder para a nosso futuro coletivo e para os tempos difíceis que enfrentaremos





