CEO do ISEG Executive Education aposta em visão partilhada entre escolas e universidade-empresa

O CEO do ISEG Executive Education, Francisco Velez Roxo, aposta numa visão partilhada entre escolas, temas e competências e no maior envolvimento universidade-empresa. Nesta entrevista ao JE diz querer trabalhar com as faculdades da Universidade de Lisboa, na qual se integra o ISEG, para melhorar a oferta conjunta de programas e projetos que contribuam para desenvolver a formação executiva e a economia portuguesa no contexto internacional.

Quando, por fim, o ritmo da vida abrandava, o presidente do ISEG bateu-lhe à porta para o retirar do sossego. Francisco Velez Roxo aceitou o repto e aos 70 anos de idade tornou-se CEO do ISEG Executive Education, a escola de formação executiva da centenária Escola do Quelhas. Formado em Gestão no ISEG em 1977, aí ensinou, mas também foi docente no ISCTE e na Universidade Católica. Como gestor trabalhou em várias organizações e empresas privadas e públicas – CTT, Altitude Software, SIBS, UNICRE, ANCP e vários hospitais públicos, liderando no final da sua carreira executiva o hospital Amadora-Sintr





