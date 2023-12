Economia da Zona Euro perde mais de 100 mil milhões de euros em riqueza prevista

Entre o final de outubro deste ano e o dia de ontem, período marcado por uma pausa no ciclo muito agressivo e rápido de subida de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), que dura desde julho de 2022, a economia da Zona Euro viu evaporar mais de 100 mil milhões de euros na riqueza prevista (PIB ou Produto Interno Bruto real) para os próximos dois anos, mostram cálculos do Dinheiro Vivo, que comparam as mais recentes projeções da Comissão Europeia (CE) com a atualização das previsões (revisões em baixa significativas), ontem reveladas pela autoridade presidida por Christine Lagarde





