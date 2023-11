Pedro Nuno Santos encontra-se com militantes e apoiantes na sua terra natal

Pedro Nuno Santos dedicou a noite passada à terra natal, agendando como etapa de quarta-feira na campanha interna do PS um encontro com militantes e apoiantes na Casa da Criatividade de São João da Madeira. A menos de dois quilómetros de distância ficam as instalações da Tecmacal, onde decorreu uma faceta menos conhecida do percurso de quem foi líder da Juventude Socialista, vereador, deputado, secretário de Estado, ministro e espera ser secretário-geral do PS e primeiro-ministro.

Mas que se tornou mais presente por o antigo ministro das Infraestruturas ter lançado a candidatura à sucessão de António Costa com elogios aos donos de empresas vistos como uma tentativa de descolamento da imagem de radical de esquerda, apresentando-se aos portugueses como um"neto de sapateiro e filho de empresário





