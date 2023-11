Disputa castrense pela liderança do PS

O título é muito castrense, embora a terceira palavra seja polissémica. De qualquer modo, as duas primeiras foram-me dadas pelo PÚBLICO (20/11) ao assim classificar as “tropas” de José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos na disputa para secretário-geral do PS., essa é da minha lavra — pois tanto pode sugerir acompanhamento, como formação militar —, usando-a a meu bel-prazer, mais no primeiro sentido, pois é esse que me interessa.

Porquê? Pois, porque, embora a leitura seja feita numE aqui — depois de observar a surpresa da ambivalência de Francisco Assis — o que se me deparou foi mais a ausência de alguns nomes que estarão com Daniel Adrião ou ausentes de todo, numa estranhaFernando Cardoso Rodrigues, PortoNo ponto em que vai esta “procissão” já vai é possível tirar algumas ilações. E a primeira é muito simples: o primeiro-ministro aplicou a si próprio um rigor demissionário que não quis infligir aos membros do seu Governo que, por qualquer motivo, deixaram de ser impolutos aos olhos dos portuguese





Publico » / 🏆 7. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Morreu Evan Ellingson, estrela juvenil de CSI: Miami e Cartas de Iwo JimaAntigo actor foi encontrado morto no quarto que ocupava numa residência para toxicodependentes em recuperação, no domingo. Tinha 35 anos e estava afastado dos ecrãs há 13.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Espanha e Portugal em nova disputa pela água, desta vez do AlquevaNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Cartas da Guerra dos Sete Anos abertas pela primeira vezA correspondência continha mensagens pessoais e apaixonadas destinadas aos marinheiros capturados a bordo do navio francês, em 1758, durante a guerra entre a Grã-Bretanha e França.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos leva vantagem na disputa interna do Partido SocialistaAs peças do xadrez estão a posicionar-se no tabuleiro socialista. Pedro Nuno Santos parece levar vantagem face a José Luís Carneiro.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Cartas ao directorHorrores inenarráveis

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Francisco Assis almoça com Pedro Nuno Santos e não disputa liderança do PSPedro Nuno Santos já está a trabalhar na sua candidatura à liderança do PS e almoçou com Francisco Assis, da ala mais moderada do partido. Presidente do CES não entrará na corrida à sucessão de Costa.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »