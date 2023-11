Pedro Nuno Santos desafia adversário a focar-se no combate à direita

O antigo ministro das Infraestruturas garante ter maior apoio dentro do PS do que o adversário e critica a falta de foco de José Luís Carneiro no "combate à direita".O socialista Pedro Nuno Santos disse este domingo, em Coimbra, que a sua candidatura a secretário-geral do PS visa "derrotar a direita" e desafiou o seu opositor José Luís Carneiro a fazer o mesmo. "Esperaria que o meu adversário tivesse o mesmo foco e a mesma concentração no combate à direita.

Simplesmente, não é isso que tem acontecido: o meu adversário interno tem preferido dirigir-me ataques, mais do que à direita", afirmou Pedro Nuno Santos. O ex-ministro das Infraestruturas falava aos jornalistas antes de iniciar uma reunião com as estruturas distritais da sua campanha à liderança nacional do Partido Socialista. "Nós estamos concentrados exclusivamente em derrotar a direita e o PSD e é nesse cenário que trabalhamos", sublinho





