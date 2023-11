Pedro Nuno Santos apresenta candidatura ao cargo de secretário-geral do PS

Apresento a minha candidatura ao cargo de secretário-geral do PS. Os portugueses tal como os militantes do PS conhecem-me. Conhecem as minhas qualidades e os meus defeitos, conhecem o meu inconformismo e a minha combatividade. Conhecem a minha vontade de fazer acontecer e os meus sucessos. Conhecem os meus erros e as minhas cicatrizes. Sim, os erros que cometemos e as cicatrizes que carregamos fazem parte das nossas vidas. Quem os comete, deve com eles aprender.

E quem aprende com os erros, está preparado para os evitar e melhor decidir no futuro. Quem decide e faz não pode ter medo de os cometer

:

ECO_PT: Pedro Nuno Santos apresenta candidatura a secretário-geral do PSO ex-ministro formaliza candidatura à liderança do PS num “momento especialmente difícil“ para o partido. Pedro Nuno diz que não vai passar os próximos “meses a discutir um processo judicial“. politica justica

