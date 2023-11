Pedro Nuno Santos leva vantagem na disputa interna do Partido Socialista

As peças do xadrez estão a posicionar-se no tabuleiro socialista. Pedro Nuno Santos parece levar vantagem face a José Luís Carneiro. Passou muito tempo desde a última vez que os socialistas tiveram de contar espingardas. António Costa levou a melhor em 2014, mas com a queda do Governo surgem novos protagonistas. Pedro Nuno Santos parece ser o que reúne mais apoios dentro do aparelho e a apresentação de candidatura serviu para mostrar muitos dos rostos que tem ao seu lado.

A ex-ministra de Alexandra Leitão esteve no Largo do Rato e já está a preparar a moção estratégica que Pedro Nuno vai levar ao congresso de janeiro. Na lista de apoiantes estão ainda a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa e o ministro da Educação João Costa. São figuras do partido que se chegam à frente para que outros influentes possam ficar nos bastidores. É o caso de Duarte Cordeiro, que não esteve na apresentação da candidatura do amigo de longa data porque estava no Parlamento a defender a proposta de Orçamento do Estado

