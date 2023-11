Pedro Nuno Santos é elogiado por José Gomes

Para José Gomes, Pedro Nuno Santos “está a ser inteligente”."O PSD e os partidos que têm a aspiração para chegar ao poder sem o Chega, no centro-direita, já deviam estar a fazer esse discurso: um voto no Chega é um voto desperdiçado".Em análise na SIC Notícias, José Gomes Ferreira, diretor-adjunto de Informação da SIC, e Sebastião Bugalho, comentador da SIC, debatem.

Apresentada a candidatura à liderança do PS, Pedro Nuno Santos admite que o momento não é o ideal, mas sublinha que a vida é assim e a política é assim também.Para Sebastião Bugalho, o discurso de Pedro Nuno Santos “Foi como se ele, que já nem sequer está no Governo, estivesse a chefiar o governo que ainda é da António Costa, apesar deste estar de demissionário”. "Foi um discurso de liderança, de carisma, de risco, porque elogiou mas também criticou alguns dos seus protagonistas: o seu futuro antecessor e o seu futuro concorrente, José Luís Carneiro", afirmou Sebastião Bugalh

ECO_PT: Pedro Nuno Santos apresenta candidatura a secretário-geral do PSO ex-ministro formaliza candidatura à liderança do PS num “momento especialmente difícil“ para o partido. Pedro Nuno diz que não vai passar os próximos “meses a discutir um processo judicial“. politica justica

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Pedro Nuno Santos apresenta candidatura ao cargo de secretário-geral do PSO ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos , anunciou a sua candidatura ao cargo de secretário-geral do PS. Ele destacou que os portugueses conhecem suas qualidades, defeitos, vontade de fazer acontecer e sucessos, assim como seus erros e cicatrizes.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: Pedro Nuno Santos apresenta candidatura à liderança do Partido Socialista Pedro Nuno Santos apresentou oficialmente a sua candidatura à liderança do Partido Socialista, destacando o inconformismo, combatividade e vontade de fazer acontecer.

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: A entrevista de Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do PSSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Pedro Nuno Santos apresenta-se à liderança do PS como homem de diálogo, ataca a direita e descarta “passar 4 meses a discutir um processo judicial” Pedro Nuno Santos apresenta a sua candidatura à liderança do PS, destacando a importância do diálogo, atacando a direita e recusando focar-se em processos judiciais. O deputado socialista aborda temas como salários dignos, valorização do interior do país e habitação.

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »