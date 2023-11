Pedro Nuno Santos respeita tempo da justiça e recusa impor prazos

Questionado se o processo judicial que envolve o primeiro-ministro deve ser concluído até às eleições legislativas de 10 de março, Pedro Nuno Santos respondeu:"Não sou eu que vou agora impor prazos ao sistema judicial". O candidato à liderança do PS Pedro Nuno Santos afirmou esta terça-feira que respeita o tempo da justiça, recusando impor prazos, e defendeu que o seu partido não pode voltar a 2014, quando tinha uma limitada autonomia estratégica.

Estas posições foram transmitidas pelo ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação numa entrevista à TVI sobre as razões da sua candidatura ao cargo de secretário-geral do PS, cujas eleições estão marcadas para 15 e 16 de dezembro e tem como adversários o atual ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro e o dirigente socialista Daniel Adriã





