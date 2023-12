Eleição para novo secretário-geral do PS começa nesta sexta-feira

O PS começa a votar esta sexta-feira para a eleição de um novo secretário-geral. O eleito terá quase três meses para tentar levar o partido a nova vitória eleitoral. Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro, quem vai substituir António Costa?Depois do choque que o PS sofreu com a queda do Governo na sequência da"Operação Influencer", que visou o agora primeiro-ministro em gestão, António Costa, os socialistas começam esta sexta-feira a votar para eleger a nova liderança.

A escolha é fundamental para o futuro próximo, pois daqui a três meses quem agora vencer vai disputar de imediato umas legislativas. Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro? Um deles será o"senhor que se segue" à frente do partido. Mesmo numa campanha que pretendeu não ser fratricida, até pela proximidade de eleições, o que exige que o partido saia destas eleições internas sem grandes cisões, não faltaram alguns ataques pessoais. Uns mais diretos outros mais velados, mas em que os candidatos tentaram marcar diferenças de estilo e programática





