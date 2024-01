Pedro Nuno Santos não vai reverter privatizações e critica operação especial de Medina

Em entrevista a Bernardo Ferrão, no podcast ‘Geração 70’, Pedro Nuno Santos diz que não vai reverter nenhuma privatização feita por anteriores governos e não concorda com a operação especial de Medina para fazer uma descida tão acentuada da dívida pública. O líder do PS não diz o que fará perante uma moção de rejeição a um eventual governo minoritário do PSD.

Sobre alianças futuras, tudo em standby No dia em que dá o tiro de partida para o Congresso do PS, que dura até domingo em Lisboa, Pedro Nuno Santos deixou algumas pistas programáticas em entrevista ao podcast ‘Geração 70’, do jornalista Bernardo Ferrão, no festival de Podcasts do Expresso. Questionado sobre a mais recente polémica em torno da compra de ações dos CTT, Pedro Nuno Santos admitiu que o então governo socialista de José Sócrates “fez mal” em inscrever a privatização dos correios no memorando da troika, mas garante que não tenciona reverter nem essa, nem nenhuma outra privatização. Estabilidade e previsibilidade são bens maiores, admit





