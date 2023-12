Pedro Nuno Santos elogia governação de António Costa e critica a direita

Já no papel de secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos discursou no jantar de Natal do grupo parlamentar deixando elogios à governação de António Costa, aos anos de negociações à esquerda com a Geringonça e ao 'legado' que fica para um eventual novo governo socialista. Perante uma plateia de militantes do PS, o novo líder do partido comentou as declarações 'ofensivas' de Pedro Passos Coelho e deixou críticas à direita.

Num discurso seguido ao do antecessor, durante o jantar de Natal do grupo parlamentar do PS, Pedro Nuno Santos começou por recordar as primeiras legislaturas de António Costa e o 'sucesso das negociações' com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. 'Nós conseguimos desde logo o acordo que muitos em Portugal achavam que era impossível, que muitos no Partido Socialista achavam que era impossível', começou. 'A iniciativa, a ideia é de António Costa (...) que quis romper com um conceito de governação e deve-se a ele o sucesso das negociações





RTPNoticias » / 🏆 18. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ministro do Ambiente anuncia apoio a Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PSO ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, anunciou publicamente o apoio a Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PS, sustentando que “é o candidato mais bem posicionado”.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos respeita tempo da justiça e recusa impor prazosQuestionado se o processo judicial que envolve o primeiro-ministro deve ser concluído até às eleições legislativas de 10 de março, Pedro Nuno Santos respondeu: 'Não sou eu que vou agora impor prazos ao sistema judicial'

Fonte: JNegocios - 🏆 9. / 68 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos encontra-se com militantes e apoiantes na sua terra natalPedro Nuno Santos dedicou a noite passada à terra natal, agendando como etapa de quarta-feira na campanha interna do PS um encontro com militantes e apoiantes na Casa da Criatividade de São João da Madeira.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos admite reforma da justiça, mas não associada a casos judiciaisO candidato a secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, defende uma reforma da justiça, mas não a associa a casos judiciais concretos. Ele afirma que o debate da justiça e da reforma não deve ser colado a um caso judicial específico.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

O socialismo gelatinoso que Pedro Nuno Santos provou e gostou: será que no-lo vai servir?Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos afasta acordos com o PSDO ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos afastou qualquer hipótese de acordos com o PSD caso seja eleito secretário-geral do PS, apontando ao partido liderado por Luís Montenegro uma 'trajetória de radicalização'.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »