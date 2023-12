António Costa felicita Pedro Nuno Santos pela vitória nas eleições do PS

Dirigindo-se aos “camaradas”, António Costa enviou uma mensagem “nesta hora de passagem de testemunho”, não só a felicitar “o nosso camarada Pedro Nuno Santos, a quem desejo as maiores felicidades pessoais e politicas”, mas para fazer um agradecimento sentido.

O líder cessante dos socialistas e primeiro-ministro, António Costa, felicitou Pedro Nuno Santos pela sua vitória nas eleições para o cargo de secretário-geral do PS, que se realizaram sexta-feira e hoje, desejando-lhe"as maiores felicidades". "Nesta hora de passagem de testemunho, felicito o nosso camarada Pedro Nuno Santos, a quem desejo as maiores felicidades pessoais e politicas", escreveu António Costa, numa mensagem que enviou a todos os militantes deste partido. Na corrida à sucessão de António Costa no cargo de secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, deputado e ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, teve como adversários o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e o dirigente socialista Daniel Adriã





Candidato às diretas votou em S. João da MadeiraPoucos minutos depois de António Costa ter votado em Lisboa nas eleições diretas do PS, votava Pedro Nuno Santos em S. João da Madeira, de onde é natural. O candidato até fez um compasso de espera na sua chegada ao local de voto para dar tempo às declarações do secretário-geral cessante. “Muito confiante” na sua vitória, o ex-ministro das Infraestruturas considera que a sua campanha “correu muito bem” e quer “mobilizar o país” como acredita ter mobilizado o partido. E repetiu uma expressão que tem usado, mas a que António Costa também tinha recorrido minutos ante: quer dar um “novo impulso” ao PS e a Portugal. Também repetiu uma ideia que Costa tem dado de si próprio: “O PS vai contar sempre comigo, seja em que função for. Foi sempre assim desde que entrei no PS aos 14 anos”O PS pode contar com Pedro Nuno Santos e Pedro Nuno Santos conta com António Costa

Pedro Nuno Santos será o novo secretário-geral do Partido SocialistaPedro Nuno Santos venceu a eleição para secretário-geral do Partido Socialista, tornando-se o sucessor de António Costa. A campanha interna foi mais disputada do que o esperado, com a entrada de José Luís Carneiro como adversário.

Eleições no PS: Pedro Nuno lidera acima dos 60% nas seis primeiras distritaisSIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Pedro Nuno Santos discursa após vitória nas eleições para secretário-geral do PSO secretário-geral eleito do PS, Pedro Nuno Santos, manifestou-se confiante na unidade do partido para as eleições legislativas, destacando a capacidade do PS de se unir após confrontos internos. Santos discursou por 25 minutos, elogiando os adversários José Luís Carneiro e Daniel Adrião pelo contributo no debate interno.

Ministro do Ambiente anuncia apoio a Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PSO ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, anunciou publicamente o apoio a Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PS, sustentando que “é o candidato mais bem posicionado”.

Pedro Nuno Santos respeita tempo da justiça e recusa impor prazosQuestionado se o processo judicial que envolve o primeiro-ministro deve ser concluído até às eleições legislativas de 10 de março, Pedro Nuno Santos respondeu: 'Não sou eu que vou agora impor prazos ao sistema judicial'

