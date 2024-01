Pedro Nuno Santos salva congresso e abre nova fase

Foi difícil mas Pedro Nuno Santos conseguiu que no domingo o congresso encerrasse com a sua agenda. António Costa, que abriu os trabalhos, foi a sombra que pairou sobre o novo líder em toda a reunião magna do partido.No fim da história foi mesmo o congresso da consagração de Pedro Nuno Santos.

O recém-eleito secretário-geral dos socialistas teve que salvar por duas vezes o congresso, que ameaçava ser o palco para o partido desenvolver mais uma vez a tese da cabala contra o PS, como contamos nas páginas 4 e 5 desta edição. Os dois discursos de Pedro Nuno Santos fugiram do guião da conspiração e abriram a porta a uma nova fase. O congresso gostou, mais do segundo do que do primeiro, e o resultado final foi conseguido logo no segundo parágrafo do discurso de encerramento no domingo: «Esse capítulo está prestes a ser encerrado. Agora é a nossa vez de iniciar uma nova etapa. E é sobre nós que recai a enorme responsabilidade de escrever um novo capítulo no livro da governação do PS e do desenvolvimento do nosso país





