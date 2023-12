Chile rejeita nova Constituição em referendo

As mulheres da América Latina são valentes na luta pelos seus direitos e há muito extremismo a lutar contra elas. Pela segunda vez em 15 meses o Chile rejeitou a nova Constituição no referendo deste domingo: 'Os chilenos sentem um enorme cansaço com as discussões sobre os novos projetos' de sinais contrários.

Para nos falar de um texto que era (quase) pior do que a Constituição do ditador Pinochet, do Brasil, e de outros países da região são nossos convidados neste episódio do podcast O Mundo A seus Pés a eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques e o embaixador de Portugal em Brasília, Luís Faro Ramos com revisões e ajustes exigidos pela democracia. Começou a ser debatido em 2019, na sequência de uma onda de grandes e violentos protestos da população. Em setembro de 2022 realizou-se um primeiro referendo que chumbou a proposta votada por ser (alegadamente) demasiado à esquerda. Um novo text





Referendo constitucional no Chile: polarização evidente e preocupanteChilenos voltaram a chumbar, pela segunda vez em referendo, a revisão da Constituição herdada de Augusto Pinochet com adaptações à transição democrática.

António Costa felicita Pedro Nuno Santos pela vitória nas eleições do PSO líder cessante dos socialistas e primeiro-ministro, António Costa, felicitou Pedro Nuno Santos pela sua vitória nas eleições para o cargo de secretário-geral do PS, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e políticas.

IA. Acabaremos nós descartados pela tecnologia inteligente?A IA traz consigo uma promessa de avanços prodigiosos, podendo o seu impacto, diz-se, ser superior ao da descoberta do fogo. Mas a tecnologia também acarreta riscos, e há quem tema que a criatura escape ao controlo do criador. &etilde;

Operação Influencer. PGR anuncia criação de equipa mista de apoio às investigaçõesO caso está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e foi objeto de uma auditoria interna no Hospital de Santa Maria.

Visão económica e política do país e do mundoUma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Quando, em janeiro, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que Sultan al-Jaber iria liderar as negociações na cimeira do clima das Nações Unidas deste ano (COP 28), a notícia foi recebida com surpresa e alguns elogiosao mesmo tempo que lidera uma indústria que é responsável pela crise“, apontou a ativista sueca, Greta Thunberg. Para uns, Jaber — formado pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e pela Universidade de Coventry, em Inglaterra — foi uma escolha promissora para liderar as negociações sobre o clima, no Dubai

Caso das gémeas: auditoria interna do Santa Maria conclui que consulta foi marcada por telefone pela secretaria de Estado da SaúdeO cumprimento da lei foi assegurado em todas as dez crianças que foram tratadas com o mesmo medicamento das gémeas lusobrasileiras, de 2019 a 2023, “excepto na referenciação para a consulta de especialidade de neuropediatria”, diz a presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Martins. As conclusões da auditoria interna foram entregues esta manhã no Ministério da Saúde.

