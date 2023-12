Operação Influencer. PGR anuncia criação de equipa mista de apoio às investigações

O caso está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e foi objeto de uma auditoria interna no Hospital de Santa Maria. A auditoria interna do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, concluiu que foi a Secretaria de Estado da Saúde a fazer a referenciação para a primeira consulta da especialidade de Neuropediatria das duas gémeas luso-brasileiras.

A revelação foi feita esta quarta-feira, no Parlamento, pela presidente do conselho de administração do Hospital de Santa Maria, Ana Paula Martins. A consulta das crianças foi pedida por telefone pela Secretaria de Estado da Saúde, afirma a administradora hospitalar





