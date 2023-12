Caso das gémeas: auditoria interna do Santa Maria conclui que consulta foi marcada por telefone pela secretaria de Estado da Saúde

O cumprimento da lei foi assegurado em todas as dez crianças que foram tratadas com o mesmo medicamento das gémeas lusobrasileiras, de 2019 a 2023, “excepto na referenciação para a consulta de especialidade de neuropediatria”, diz a presidente do Conselho de Administração, Ana Paula Martins. As conclusões da auditoria interna foram entregues esta manhã no Ministério da Saúde.

A auditoria interna aberta pelo Hospital de Santa Maria acerca do eventual favorecimento no tratamento das duas crianças gémeas lusobrasileiras foi entregue ao Ministério da Saúde na manhã desta quarta-feira. Ao mesmo tempo, em que estava a ser entregue, a presidente do, Ana Paula Martins, estava a ser ouvida na Comissão de Saúde, no Parlamento





