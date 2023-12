Líderes britânico, italiano e albanês concordam em combater a imigração ilegal

Três líderes "concordaram em intensificar a atividade conjunta" contra os gangues de tráfico de seres humanos e confirmaram que, a nível geral, são necessárias soluções estruturais que classificam de "inovadoras". O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, reuniu-se neste sábado em Roma com os chefes dos governos italiano, Giorgia Meloni, e albanês, Edi Rama, com quem concordou combater em conjunto o "flagelo" da imigração ilegal, anunciou Downing Street.

Rishi Sunak, assim como Edi Rama e o proprietário da Tesla e da rede social X, Elon Musk, entre outros, foram convidados para a convenção anual do partido de extrema-direita Irmãos de Itália, pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, com quem também manteve uma reunião bilateral. Na conversa no Palazzo Chigi, em Roma, os três chefes de governo concordaram sobre "a importância vital de enfrentar o flagelo da migração ilegal" e celebraram "os progressos alcançados até à data", segundo o comunicado do Governo de Londres





