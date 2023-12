Referendo constitucional no Chile: polarização evidente e preocupante

Chilenos voltaram a chumbar, pela segunda vez em referendo, a revisão da Constituição herdada de Augusto Pinochet com adaptações à transição democrática. Pela segunda vez, em pouco mais de um ano, os chilenos foram chamados às urnas para escolher entre a manutenção ou a mudança da Constituição em vigor, e pela segunda vez rejeitaram a alteração.

O documento que remonta ao período ditatorial de Augusto Pinochet, ainda que com as transformações necessárias inerentes à transição democrática, mantém-se vivo, num período em que a polarização do povo chileno se faz sentir de forma acentuada. A proposta que foi apresentada a sufrágio universal no passado dia 17 foi redigida pelo Conselho Constitucional, no qual as forças conservadoras são mais preponderantes, e foi rejeitada por cerca de 56% dos chilenos votantes, curiosamente a mesma percentagem com que Gabriel Boric foi eleito Presidente em 202





