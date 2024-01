Associação das Empresas Familiares critica atraso nos licenciamentos e fraca ambição do país

A Associação das Empresas Familiares representa 350 membros, cerca de 70% do PIB e 80% do tecido empresarial. Peter Villax critica atraso nos licenciamentos, volatilidade legal e fraca ambição do país. A Associação das Empresas Familiares nasceu no final do século passado. Que desafios tem encontrado nestes 25 anos? Peter Villax — As empresas familiares existiam já na Bíblia. O filho pródigo era um membro de uma empresa familiar.

Era daqueles que se portava mal e depois havia o irmão que trabalhava imenso. Ora, a associação existe porque as empresas familiares são um aspeto central da economia portuguesa e de todos os países do mundo. É a organização normal empresarial. É um marido e uma mulher e os pais e os filhos que se juntam para unir o seu esforço para produzir. É um modelo natural de propriedade, é um modelo normal de trabalho, sem excluir todas as outras formas. Não vejo problema, há espaço para todos. A associação existe, obviamente, para defender os interesses dos seus associados dar-lhes uma voz.





