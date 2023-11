Emirados Árabes Unidos quebram própria política de 'queima zero' antes da COP28

Os Emirados Árabes Unidos recebem, no final deste mês, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas comprometendo-se a organizar uma cimeira que impulsione transformações globais com vista a reduzir as emissões poluentes e a desacelerar as alterações climáticas. Mas de acordo com uma investigação o país anfitrião da COP28 mantém a queima de gás e petróleo, quebrando a própria política de 'queima zero'.

Algumas instalações e empresas estatais nos Emirados Árabes Unidos continuam a queimar quase diariamente petróleo e gás, apesar de há 20 anos se terem comprometido com uma política de 'queima zero'. O presidente designado para a cimeira, o sultão Ahmed Al Jaber, é o CEO da empresa petrolífera estatal Adnoc e também ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, prevendo-se que esteja à frente das negociações internacionais sobre a crise climática

:

DNTWİT: Forças israelitas encontram armas e centro operacional em hospital de GazaOs Estados Unidos acusaram o Hamas de utilizar as unidades de saúde para operações militares, tese comprovada pelo exército israelita, que diz ter encontrado munições, armas e um centro operacional.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

JNEGOCİOS: Queda da inflação no Reino Unido dá ganhos às bolsas europeiasOs preços do "ouro negro" seguem a perder terreno nos principais mercados internacionais, com maior visibilidade nos Estados Unidos – que antecipam um aumento dos inventários numa altura em que o mercado parece caminhar para um excedente no primeiro trimestre de 2024, apesar do prolongamento do corte da oferta pelos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) e da redução adicional por parte da Arábia Saudita e da Rússia.

Fonte: JNegocios | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Francisco Louçã analisa a atual crise política em PortugalSobre a atual crise política em Portugal, Francisco Louçã fala sobre a importância do combate à corrupção e abuso de poder. Ele cita um poema para expressar sua opinião sobre a situação. Também comenta sobre a polémica envolvendo o governador do BdP.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Zita Martins liderará o órgão de aconselhamento sobre a ciência e a exploração do sistema solarZita Martins, cientista com mais de 20 anos de carreira, assumirá a liderança do órgão de aconselhamento sobre a ciência e a exploração do sistema solar na Agência Espacial Europeia. Ela expressa honra e orgulho por ser reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho. Zita Martins também está envolvida no estudo de um cometa que nunca se aproximou do sol, abrindo caminho para a missão Comet Interceptor em 2029.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário CentenoJosé Gomes Ferreira analisa a decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário Centeno e comenta sobre a credibilidade do mesmo

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Líder do PSD compreensível sobre António Costa assumir pasta das infraestruturasLuís Montenegro, líder do PSD, mostrou-se compreensível sobre ser António Costa a assumir a pasta das infraestruturas após a demissão de João Galamba.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »