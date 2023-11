Líder do PSD compreensível sobre António Costa assumir pasta das infraestruturas

Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas esta quarta-feira, mostrou-se compreensível sobre ser António Costa a assumir a pasta das infraestruturas, após a demissão de João Galamba na sequência da Operação Influencer. "Parece-me entendível que o primeiro-ministro possa gerir essa área da atividade com os outros membros do governo", disse o líder do PSD.

SICNOTİCİAS: Líder do PSD defende que próximo Governo não pode ficar refém de extremismosO presidente social-democrata defendeu que a"geringonça" foi a responsável pelo empobrecimento do país, com políticas estatizantes e teimosas do ponto de vista ideológico

DNTWİT: Presidente do PSD defende que próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismosO presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD. Governo de gestão irá fazer reflexão sobre decisões, diz ministro do Ambiente.

CMJORNAL: Presidente do PSD apela ao uso da ética republicanaLuís Montenegro pede a Mário Centeno para avaliar as garantias de imparcialidade e isenção do cargo de governador do Banco de Portugal

EXPRESSO: Chega quer ser o partido mais votado e busca ex-militantes do PS e do PSDO líder do Chega afirmou que o objetivo é ser o partido mais votado e revelou que busca ex-militantes do PS e do PSD para compor a bancada parlamentar. Ele também destacou a sondagem que coloca o partido com 17% das intenções de voto e mencionou que a Iniciativa Liberal não entra na conversa sobre um futuro governo à direita.

DNTWİT: PSD acusa PS de dar 'a maior cambalhota orçamental dos últimos anos'O PSD acusou esta quarta-feira o PS de ter dado 'a maior cambalhota orçamental dos últimos anos' ao recuar no agravamento do IUC, enquanto a IL classificou esta proposta de 'eleitoralismo puro e duro'.

