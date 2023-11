Queda da inflação no Reino Unido dá ganhos às bolsas europeias

Os preços do "ouro negro" seguem a perder terreno nos principais mercados internacionais, com maior visibilidade nos Estados Unidos – que antecipam um aumento dos inventários numa altura em que o mercado parece caminhar para um excedente no primeiro trimestre de 2024, apesar do prolongamento do corte da oferta pelos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) e da redução adicional por parte da Arábia Saudita e da Rússia.

Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, cai 3,84% para 78,06 dólares. Com os stocks de crude a acumularem-se em Cushing (Oklahoma) – onde o WTI é armazenado – e com a desaceleração económica a deixar recear uma menor procura, aumenta a convicção de que poderá haver um excedente da matéria-prima

: