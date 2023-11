Hospital Al-Shifa utilizado como quartel para o Hamas

As suspeitas de que o Hospital Al-Shifa está a ser utilizado como quartel para o Hamas têm quase dez anos. Israel tinha lançado uma campanha militar sobre a Faixa de Gaza para combater o movimento islamista que governava — e governa ainda hoje — aquela região da Palestina, mas ao fim de uma semana concordou com um cessar-fogo proposto pelo Egipto.

Os ataques pararam às nove da manhã daquela terça-feira, 15 de Julho de 2014, mas a paz durou poucas horas: o Hamas não obedeceu ao cessar-fogo e investiu contra Israel ao fim de seis horas., os militares do Hamas já tinham transformado Al-Shifa num “quartel-general” para os líderes do Hamas, que “podiam ser vistos nos corredores e nos gabinetes”. Um ano depois, aconfirmou num relatório sobre o conflito que “as forças do Hamas usaram as áreas abandonadas do Hospital Al-Shifa na Cidade de Gaza, incluindo a área da clínica para consultas externas, para deter, interrogar, torturar e infligir outros maus tratos a suspeitos, quando outras partes do hospital continuavam a funcionar como centro médico

:

