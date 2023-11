Nova campanha criminosa envolve clientes da EDP e ressurgem as burlas 'olá mãe, olá pai'

Há uma nova campanha criminosa que envolve clientes (ou não) da EDP e ressurgiram as burlas “olá mãe, olá pai” , que levou as autoridades a alertar, novamente, para as fraudes que existem. Saiba aqui como identificar e agir perante este crime.Há um ressurgimento da burla que atua através das redes de comunicação e utiliza o método conhecido como “olá mãe, olá pai”, segundo novo alerta do Gabinete de Cibercrime da Polícia Judiciária.

Em simultâneo, a EDP identificou uma nova fraude que atinge supostos clientes da empresa. Saiba o que acontece e como agir. A EDP já avisou sobre uma nova burla que anda a circular nas redes de comunicação dos cidadãos portugueses, da mesma forma que as autoridades já avisaram de uma nova vaga de mensagens fraudulentas através do método comum “olá mãe, olá pai

:

