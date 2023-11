Sobre a atual crise política, que resultou na demissão do primeiro-ministro, Francisco Louçã considera que "O combate à corrupção, ou a todo o tipo de crimes em que possa haver abuso de poder, tem de ser levado muito a sério. O que quer dizer que todos os passos tem de estar bem comprovados". Francisco Louçã analisa a atual crise política em Portugal.

Para o professor universitário "Portugal tem um problema gravíssimo que só a democracia pode resolver", citando versos do poema Abandono do poeta David Mourão-Ferreira. Questionado sobre a polémica que esta semana envolveu o governador do BdP, e da qual foi ilibado pela Comissão de Ética do Banco de Portugal - que considerou que os deveres de conduta foram cumpridos, aquando do convite para suceder a António Costa -, Francisco Louçã afirmou que "O convite a Mário Centeno não tinha nenhum destino era plausível, mas não viável do ponto de vista político". "Foi bom ter escolhido um poema. Que haja um pouco de poesia no meio da futilidade em que se transformou uma discussão tão importante para o país, não é mau sinal", afirmou

:

SICNOTİCİAS: Decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário CentenoJosé Gomes Ferreira analisa a decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário Centeno e comenta sobre a credibilidade do mesmo

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Primeiro-ministro assume funções de João Galamba, Frederico Francisco mantém-se como secretário de EstadoComissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso Centeno que 'cumpriu deveres gerais de conduta'. Primeiro-ministro assume funções de João Galamba.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Encontro entre Joe Biden e Xi Jinping em São FranciscoOs Presidentes dos Estados Unidos e da China reúnem-se hoje em São Francisco, à margem do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico. É o primeiro encontro presencial num ano e é visto pelos analistas como uma oportunidade de estabilizar as relações diplomáticas entre as duas potências. Os dois líderes deverão falar sobre os atuais conflitos, as consequências para o mundo e as questões fundamentais para alcançar a paz.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Operação Influencer e a crise política em PortugalUma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Comissão Europeia atenta à crise da habitação em Portugal sobretudo em LisboaQuestionado se a crise política em curso no país poderia afetar iniciativas de apoio às famílias, Paolo Gentiloni indicou 'não o esperar'.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Comissário europeu destaca importância do aumento dos preços das casas em PortugalComissário europeu da Economia destaca a importância do aumento dos preços das casas em Portugal , sobretudo em Lisboa, e menciona medidas para amortecer o impacto das taxas de juro nos empréstimos.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »