Zita Martins liderará o órgão de aconselhamento sobre a ciência e a exploração do sistema solar

A partir de janeiro, Zita Martins passa a liderar o órgão de aconselhamento sobre a ciência e a exploração do sistema solar, na Agência Espacial Europeia. Diz que há muito por descobrir no espaço sideral.Zita Martins leva mais de 20 anos de carreira científica. Já participou em vários projetos internacionais de investigação no âmbito da Agência Espacial Europeia e, durante o seu doutoramento, foi cientista convidada da NASA.

que acolheu o convite da Agência Espacial Europeia com um sentimento de honra e orgulho: “A primeira reação foi de muita alegria e muita honra. Tem sido um trabalho de duas décadas, nestas áreas da astrobiologia e das ciências planetárias. É um orgulho enorme sentir que os meus colegas, a nível internacional, reconheceram o meu trabalho." No olhar espacial e científico de Zita Martins está inscrito o estudo de um cometa que nunca se aproximou do sol. Abre-se caminho à missão Comet Interceptor, com lançamento previsto para 2029. "Em linguagem corrente, nós dizemos que os cometas são bolas sujas de gel

