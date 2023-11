Forças israelitas encontram armas e centro operacional em hospital de Gaza

À medida que as forças israelitas entram no hospital al-Shifa e a situação humana - no edifício e em toda a Faixa de Gaza - continua a agravar-se, os Estados Unidos acusaram o Hamas de utilizar as unidades de saúde para operações militares, tese comprovada pelo exército israelita, que diz ter encontrado munições, armas e um centro operacional.

À quinta tentativa, o Conselho de Segurança da ONU votou a favor de uma resolução proposta por Malta a defender pausas humanitárias urgentes e amplas, bem como corredores humanitários na região em guerra.Depois de terem encontrado"artefactos explosivos" e se terem envolvido em confrontos no exterior, onde mataram cinco combatentes do Hamas, as Forças de Defesa de Israel realizaram uma missão"precisa e direcionada", segundo um porta-voz militar israelit

:

SICNOTİCİAS: EUA acusam Hamas de usar hospitais em Gaza para se esconder e apoiar operações militaresOs Estados Unidos indicaram esta terça-feira ter informações de que o movimento islamita Hamas e outras milícias palestinianas estão a utilizar hospitais da Faixa de Gaza e túneis sob os mesmos para se esconder, apoiar operações militares e manter reféns. Um desses hospitais é o maior daquele território palestiniano, o hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza , segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que sublinhou que os Estados Unidos não apoiam ataques a estabelecimentos de saúde.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Forças de Defesa de Israel entram no hospital Al-Shifa em GazaAs Forças de Defesa de Israel decidiram entrar no hospital Al-Shifa, que há dias era alvo de ataques. O Hamas continua a rejeitar que ali, no seu subsolo, tenha fixado os seus quartéis-generais. Ainda que o grupo que controla Gaza esteja a mentir, a incursão militar compensa? Saiba o que está em causa

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Israel realiza operação militar no maior hospital de GazaAs forças militares de Telavive anunciaram que está em curso uma operação militar contra o Hamas no hospital Al-Shifa, o maior hospital de Gaza . Israel alega que o edifício serve de esconderijo a um quartel-general do grupo Hamas .

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Confrontos entre tropas de Israel e membros do Hamas no Hospital Al ShifaAs tropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza , enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A Autoridade Palestiniana condenou o assalto e pediu uma 'intervenção internacional urgente' para proteção dos doentes, pessoal médico e deslocados.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Joe Biden e Benjamin Netanyahu discutem esforços para libertação de reféns do HamasO Presidente dos Estados Unidos acredita ser possível um acordo para a libertação dos reféns detidos pelo Hamas e está em contato diário com as pessoas envolvidas. Entre os reféns do Hamas estão nove cidadãos norte-americanos e um titular de uma autorização de residência permanente.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Confrontos entre Israel e Hamas no exterior do Hospital Al ShifaTropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza , enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A unidade hospitalar mais importante da Faixa de Gaza encontra-se sem abastecimento de eletricidade, água e alimentos há vários dias.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »