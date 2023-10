Dallinga ondanks goal flink onderuit op Anfield, punt voor Scherpen tegen Atalanta

VOETBAL - Dallinga deed dat op Anfield tegen Liverpool in de Europa League en Scherpen ontving in diezelfde competitie in Oostenrijk het Italiaanse Atalanta. Het Sturm Graz van Scherpen speelde met 2-2 gelijk en Dallinga ging met 5-1 onderuit met Toulouse. De oud-spits van FC Emmen scoorde wel. Kansloos Diogo Jota zette de thuisploeg op Anfield al vroeg in de wedstrijd op 1-0 na een fraaie rush dwars door de Franse verdediging. Thijs Dallinga maakte vrij snel daarna gelijk.

De aanvaller ontbrak daardoor onder meer in de laatste twee interlands van het Nederlands elftal. Hij verzorgde in de slotfase de assist, waaruit de ook ingevallen Mohamed Salah in blessuretijd de 5-1 maakte. Stand In groep E is Liverpool met 9 punten uit 3 duels de lijstaanvoerder. Op plek 2 staat Union St.Gillis, met evenveel punten (4) als Toulouse. Hekkensluiter in de poule, exact halverwege de groepsfase, is het Oostenrijkse LASK.

Lees verder:

RTVDrenthe »

Thijs Dallinga scoort op Anfield: spits rondt koel af tegen LiverpoolEen mooi moment voor Thijs Dallinga. De Nederlandse spits ontsnapt aan de aandacht van de Liverpool-defensie en schiet raak voor Toulouse. Hij zette de Fransen daarmee op 1-1, maar nog voor rust namen The Reds weer afstand: 3-1. Lees verder ⮕

Mooi moment voor Dallinga: Nederlandse spits scoort op AnfieldEen mooi moment voor Thijs Dallinga. De Nederlandse spits ontsnapt aan de aandacht van de Liverpool-defensie en schiet raak voor Toulouse. Hij zette de Fransen daarmee op 1-1, maar nog voor rust namen The Reds weer afstand: 3-1. Lees verder ⮕

Gravenberch en Dallinga scoren op Anfield, nog meer slecht nieuws voor AZLees meer Lees verder ⮕

LIVE: Liverpool met Gravenberch tegen het Toulouse van DallingaOp donderdagavond spelen Liverpool en Toulouse tegen elkaar in de derde speelronde van de Europa League. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven. Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Lees verder ⮕

LIVE: Núñez brengt Liverpool op 3-1 voorsprong tegen trefzekere DallingaOp donderdagavond spelen Liverpool en Toulouse tegen elkaar in de derde speelronde van de Europa League. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven. Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Lees verder ⮕

LIVE: Darwin Núñez brengt Liverpool op 3-1 voorsprong tegen trefzekere DallingaOp donderdagavond spelen Liverpool en Toulouse tegen elkaar in de derde speelronde van de Europa League. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven. Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Lees verder ⮕