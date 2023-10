LIVE: Núñez brengt Liverpool op 3-1 voorsprong tegen trefzekere Dallinga

. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven.

Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Praat hieronder mee in onze live-omgeving!Interview

LIVE: Liverpool met Gravenberch tegen het Toulouse van DallingaOp donderdagavond spelen Liverpool en Toulouse tegen elkaar in de derde speelronde van de Europa League. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven. Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Lees verder ⮕

Mooi moment voor Dallinga: Nederlandse spits scoort op AnfieldEen mooi moment voor Thijs Dallinga. De Nederlandse spits ontsnapt aan de aandacht van de Liverpool-defensie en schiet raak voor Toulouse. Hij zette de Fransen daarmee op 1-1, maar nog voor rust namen The Reds weer afstand: 3-1. Lees verder ⮕

Cody Gakpo staat voor rentree bij Liverpool na bijna een maand blessureleedLiverpool kan donderdag in het Europa League-duel met Toulouse weer over Cody Gakpo beschikken. De 24-jarige aanvaller is hersteld van de knieblessure die hem bijna een maand aan de kant hield. Lees verder ⮕

