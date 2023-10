LIVE: Darwin Núñez brengt Liverpool op 3-1 voorsprong tegen trefzekere Dallinga

. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven.

Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Praat hieronder mee in onze live-omgeving!Interview

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

LIVE: Liverpool met Gravenberch tegen het Toulouse van DallingaOp donderdagavond spelen Liverpool en Toulouse tegen elkaar in de derde speelronde van de Europa League. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven. Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Lees verder ⮕

- Live: Liverpool - Toulouse, Donderdag 26 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Liverpool tegen Toulouse (UEFA Europa League) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕

Cody Gakpo staat voor rentree bij Liverpool na bijna een maand blessureleedLiverpool kan donderdag in het Europa League-duel met Toulouse weer over Cody Gakpo beschikken. De 24-jarige aanvaller is hersteld van de knieblessure die hem bijna een maand aan de kant hield. Lees verder ⮕

VI Live: Brighton al twee keer op de bon geslingerd tegen AjaxLees meer Lees verder ⮕

LIVE: AZ beantwoordt vier tegengoals met eretreffer tegen Aston VillaAZ gaat zijn Conference League-avontuur hervatten met een zware wedstrijd tegen Aston Villa. In eigen stadion nemen de Alkmaarders het om 18.45 uur op tegen de nummer vijf van de Premier League. VoetbalPrimeur doet live verslag van de wedstrijd. Lees verder ⮕

LIVE: Olympique Marseille op voorsprong tegen AEK AtheneOp donderdagavond neemt Olympique Marseille het in Stade Vélodrome op tegen AEK Athene. De wedstrijd tussen de groepsgenoten van Ajax vangt aan om 18:45. De Grieken gaan aan kop in groep B, met vier punten, waar Marseille met twee punten op de tweede plaats staat. Lees verder ⮕