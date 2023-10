Mooi moment voor Dallinga: Nederlandse spits scoort op Anfield

Bij Liverpool staat Ryan Gravenberch in de basis, Virgil van Dijk zit op de bank. Cody Gakpo ontbreekt nog vanwege een blessure.

Bij Liverpool staat Ryan Gravenberch in de basis, Virgil van Dijk zit op de bank. Cody Gakpo ontbreekt nog vanwege een blessure.

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

LIVE: Liverpool met Gravenberch tegen het Toulouse van DallingaOp donderdagavond spelen Liverpool en Toulouse tegen elkaar in de derde speelronde van de Europa League. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven. Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Lees verder ⮕

LIVE: Darwin Núñez brengt Liverpool op 3-1 voorsprong tegen trefzekere DallingaOp donderdagavond spelen Liverpool en Toulouse tegen elkaar in de derde speelronde van de Europa League. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven. Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Lees verder ⮕

Langdurig afwezige Ajacied eindelijk fit: 'Zijn grote glimlach is mooi om te zien'Ahmetcan Kaplan maakte maandagavond na lang blessureleed zijn eerste minuten in een shirt van Ajax. De verdediger, die in de zomer van 2022 voor 9,5 miljoen euro overkwam van Trabzonspor, viel in de thuiswedstrijd van Jong Ajax tegen ADO Den Haag twintig minuten voor tijd in. Lees verder ⮕

Europese hockeykampioenen strijken neer in Assen: 'Laten zien hoe mooi het spelletje is'Belankrijk, want nieuwe aanwas kunnen meerdere clubs in Drenthe wel gebruiken, ziet Jolanda Feijen, secretaris van Hockey Vereniging Assen. Lees verder ⮕

Feyenoord-uitblinker komt superlatieven tekort: 'Mooi, dat is waardering'Ramiz Zerrouki is dolblij met de overwinning van Feyenoord op SS Lazio. De controleur, in de Eredivisie vaak bankzitter, was een van de uitblinkers aan Rotterdamse zijde. Lees verder ⮕

Ludieke actie Legioen valt ook op bij spelers van Feyenoord: 'Mooi, natuurlijk'Mats Wieffer heeft genoten van het spel en de fans van Feyenoord tegen SS Lazio, vertelt hij voor de camera van VoetbalPrimeur. De middenvelder van de Rotterdammers kreeg ook mee dat Het Legioen in de slotfase een feestje vierde. Lees verder ⮕