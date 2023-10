LIVE: Liverpool met Gravenberch tegen het Toulouse van Dallinga

. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven.

Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Praat hieronder mee in onze live-omgeving!

Cody Gakpo staat voor rentree bij Liverpool na bijna een maand blessureleedLiverpool kan donderdag in het Europa League-duel met Toulouse weer over Cody Gakpo beschikken. De 24-jarige aanvaller is hersteld van de knieblessure die hem bijna een maand aan de kant hield.

LIVE: Arsenal wil na nederlaag in Lens rug rechten tegen SevillaArsenal bezoekt het Spaanse Sevilla voor de derde speelronde in de groepsfase van de Champions League. Om 21:00 wordt er afgetrapt in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, voor een wedstrijd in de poule van PSV. Sevilla en Arsenal staan respectievelijk derde en tweede, onder het verrassende Lens, dat nog niet verloor.

VI Live: Lens bijt flink van zich af tegen PSV, Benítez aan het werk gezetLees meer

VI Live: PSV raakt de paal tegen Lens, Rodrygo scoort bij Real MadridLees meer

LIVE: PSV kort na rust dankzij Bakayoko op voorsprong tegen RC LensPSV gaat dinsdag in Frankrijk op zoek naar zijn eerste zege in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Peter Bosz neemt het vanaf 21.00 uur op tegen RC Lens. In dit liveblog mis je niets van de wedstrijd.

LIVE: Pusic ziet dat nieuwe ploeg aan de bak moet tegen FC BarcelonaFC Barcelona treedt woensdagavond in de Champions League thuis aan tegen Shakhtar Donetsk, de club waar Feyenoord-assistent Marino Pusic als hoofdtrainer aan de slag gaat. De Catalanen gaan in kop in groep H, met zes punten uit twee wedstrijden. Shakhtar heeft drie punten vergaard en deelt de tweede plaats met FC Porto.