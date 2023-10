- Live: Liverpool - Toulouse, Donderdag 26 oktober 2023

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

Mamadou Sakho moet mogelijk voortijdig vertrekken bij het Franse Montpellier. De 33-jarige verdediger zou zijn trainer volgens L'Équipe hebben geslagen met een bezemsteel, als gevolgThijs Dallinga heeft na zeven speelronden eindelijk zijn eerste competitiegoal van het seizoen te pakken. De Toulouse-spits verzorgde zondag de 2-0 in het thuisduel met

Nederland Headlines

Lees verder:

voetbalzonenl »

LIVE: Liverpool met Gravenberch tegen het Toulouse van DallingaOp donderdagavond spelen Liverpool en Toulouse tegen elkaar in de derde speelronde van de Europa League. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven. Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Lees verder ⮕

- Live: AZ - Aston Villa, Donderdag 26 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van AZ tegen Aston Villa (UEFA Europa Conference League) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕

- Live: Brighton & Hove Albion - Ajax, Donderdag 26 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Brighton & Hove Albion tegen Ajax (UEFA Europa League) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕

Gesprekken acteurs en studio's uitgesteld tot donderdagActeurs en filmstudio's in Hollywood onderhandelen donderdag weer verder. Vertegenwoordigers van acteursvakbond SAG-AFTRA en de Alliance for Motion Picture and Television Producers (AMPTP) zouden aanvankelijk woensdag weer met elkaar om tafel gaan, maar de ontmoeting is uitgesteld zodat de acteursvakbond het meest recente aanbod kon bestuderen. Lees verder ⮕

Miljuschka Witzenhausen voor een avond gastdirecteur MauritshuisMiljuschka Witzenhausen (38) is op donderdag 9 november voor een avond gastdirecteur van het Mauritshuis. Dat maakt het Haagse museum donderdag bekend. Lees verder ⮕

