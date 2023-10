Thijs Dallinga scoort op Anfield: spits rondt koel af tegen Liverpool

Bij Liverpool staat Ryan Gravenberch in de basis, Virgil van Dijk zit op de bank. Cody Gakpo ontbreekt nog vanwege een blessure.

Mooi moment voor Dallinga: Nederlandse spits scoort op Anfield
Een mooi moment voor Thijs Dallinga. De Nederlandse spits ontsnapt aan de aandacht van de Liverpool-defensie en schiet raak voor Toulouse. Hij zette de Fransen daarmee op 1-1, maar nog voor rust namen The Reds weer afstand: 3-1.

Live: Liverpool - Toulouse, Donderdag 26 oktober 2023
De complete wedstrijdpagina van Liverpool tegen Toulouse (UEFA Europa League) op Voetbalzone.