'Mighty' Ajax beschimpt in Engeland: 'Cruijff draait zich om in zijn graf'

Het is ook voor de Engelse pers even wennen: een verdedigend Ajax, dat niets te vertellen heeft tegen Brighton. Toch voltrok het scenario zich donderdagavond - en het was niet eens een verrassing. Het ooit zo machtige'Brighton heeft Ajax voetballes gegeven. Lees die zin nog een keer: Brighton, een club die 34 jaar niet op het hoogste niveau speelde, tot de promotie in 2017, stuurde Ajax, de uitvinders van het moderne voetbal, het machtige Ajax, terug naar de schoolbanken.

leunden achterover en werden gehekeld door hun eigen supporters als ze weer een bal achteruit speelden', aldushalve finale in de Champions League tegen Tottenham Hotspur. En deze ploeg speelt in een ander sterrenstelstel dan het tijdperk-Johan Cruijff.'. 'De club uit Amsterdam is een schaduw van zichzelf. Het grote Ajax won vier keer de Europa Cup, terwijl Brighton de vierde wedstrijd in Europa nog moet spelen, hoewel er deze avond geen twijfel was over wie de beste spelers had.

