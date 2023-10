Verstappen wijt diskwalificatie Hamilton en Leclerc aan sprintformat: 'Geen opzet'

'Niemand doet dat bewust', verdedigde hij de Mercedes- en Ferrari-coureur, bij wie een slijtblok onder de auto na afloop van de Amerikaanse Grand Prix te veel afgesleten bleek. Diskwalificatie was het onvermijdelijke gevolg. Verstappen staat niet bekend als voorstander van het sprintraceformat, zoals werd gehanteerd in Texas. De enige vrije training op vrijdag is volgens hem in combinatie met de parc fermé-regel de grote boosdoener.

'Als je alle auto's helemaal gaat controleren, dan krijg je de uitslag van de race pas op dinsdag. Je kunt niet alles checken, dan zouden ze honderd extra mensen nodig hebben bij de FIA.' 'Geen team wil illegaal zijn' Volgens Verstappen stelt geen team zijn auto zo af dat die bewust illegaal is. 'Geen team wil dat. Maar je hebt nou eenmaal van die steekproeven. Soms pakken ze de top vier, soms het middenveld en soms de achterhoede. Zo gaat dat.

