Gravenberch en Dallinga scoren op Anfield, nog meer slecht nieuws voor AZ

Voor AZ was er weer slecht nieuws: Legia Warschau won de wedstrijd tegen Zrinjski MostarNa een mooie minuut stilte voor de overleden ex-voorzitter van Everton, Bill Kenwright, ging de wedstrijd op Anfield van start met een eerste basisplaats voor Luke Chambers, een negentienjarige linksback. Liverpool startte uitstekend en kwam al na een paar minuten op 1-0 door een mooie solo en dito afronding van Diogo Jota. Daarna was er het grote moment voor Dallinga.

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Aron Donnum stuurde hem vrij door naar het doel en de spits bleef ijskoud voor de legendarische Kop van Anfield en maakte 1-1. Aan de overkant kwam ook Gravenberch in de buurt van een treffer, maar Guillaume Restes, de piepjonge doelman van de gasten, pareerde de poging knap.

Mohamed Salah mocht Gravenberch aflossen voor het laatste deel, in blessuretijd bepaalde de Egyptenaar de eindstand op 5-1. Met negen uit drie is het team van Jürgen Klopp wel zo'n beetje door. Toulouse heeft vier punten en moet nog met Union Sint-Gillis en LASK Linz in de slag. eindigde spectaculair. Halverwege de eerste helft zette Moses Usor de Oostenrijkers op voorsprong in het Lotto Park van Anderlecht, waar Union Sint-Gillis zijn Europese thuisduels afwerkt. headtopics.com

Union, de ploeg van Alexander Blessin, pakte in de vijfde minuut van de blessuretijd toch nog de volle buit. Een prima vrije trap van Puertas werd door Christian Burgess tot het winnende doelpunt gepromoveerd, zodat de Brusselse ploeg pardoes op de tweede plek in de poule is beland.Een van Union overgekomen spits maakte het verschil in de BayArena. De voortreffelijk draaiende ploeg van Xabi Alonso had niet of nauwelijks moeite met de ploeg uit Azerbeidzjan.

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.De toeschouwers in de Cegeka Arena kregen best wat kansen te zien, maar geen doelpunten, dit door twee prima keepers. Zodoende is de poule van RC Genk een spannende – de Belgen staan op vijf punten, net als hun Hongaarse opponent van donderdagavond en Fiorentina, dat zonder moeite won van het nog puntloze Cukaricki. headtopics.com

Lees verder:

VI_nl »

LIVE: Liverpool met Gravenberch tegen het Toulouse van DallingaOp donderdagavond spelen Liverpool en Toulouse tegen elkaar in de derde speelronde van de Europa League. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven. Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Lees verder ⮕

Liverpool mede dankzij goal Gravenberch langs Toulouse van scorende DallingaRyan Gravenberch heeft Liverpool donderdag aan een royale overwinning geholpen in de Europa League. De middenvelder droeg met een doelpunt bij aan een 5-1-zege op Toulouse, dat via Thijs Dallinga nog op gelijke hoogte kwam. Lees verder ⮕

Ryan Gravenberch scoort direct na enorme misser Núñez; ook Dallinga trefzekerLiverpool heeft donderdagavond een grote stap gezet richting overwintering in de Europa League. De formatie van manager Jürgen Klopp was op Anfield met 5-1 te sterk voor Toulouse. Diogo Jota, Wataru Endo, Darwin Núñez, Ryan Gravenberch en Mohamed Salah scoorden namens de thuisploeg, terwijl Thijs Dallinga nog iets terugdeed. Lees verder ⮕

Ryan Gravenberch scoort direct na enorme misser Núñez; ook Dallinga trefzekerLiverpool heeft donderdagavond een grote stap gezet richting overwintering in de Europa League. De formatie van manager Jürgen Klopp was op Anfield met 5-1 te sterk voor Toulouse. Diogo Jota, Wataru Endo, Darwin Núñez, Ryan Gravenberch en Mohamed Salah scoorden namens de thuisploeg, terwijl Thijs Dallinga nog iets terugdeed. Lees verder ⮕

Mooi moment voor Dallinga: Nederlandse spits scoort op AnfieldEen mooi moment voor Thijs Dallinga. De Nederlandse spits ontsnapt aan de aandacht van de Liverpool-defensie en schiet raak voor Toulouse. Hij zette de Fransen daarmee op 1-1, maar nog voor rust namen The Reds weer afstand: 3-1. Lees verder ⮕

Thijs Dallinga scoort op Anfield: spits rondt koel af tegen LiverpoolEen mooi moment voor Thijs Dallinga. De Nederlandse spits ontsnapt aan de aandacht van de Liverpool-defensie en schiet raak voor Toulouse. Hij zette de Fransen daarmee op 1-1, maar nog voor rust namen The Reds weer afstand: 3-1. Lees verder ⮕