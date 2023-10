Liverpool mede dankzij goal Gravenberch langs Toulouse van scorende Dallinga

Gravenberch maakte na ruim een uur het vierde doelpunt van Liverpool op Anfield. De voormalig Ajacied was oplettend nadat ploeggenoot Darwin Núñez de paal had geraakt. Niet lang daarna kreeg Gravenberch een publiekswissel. Hij was de enige Nederlander in de basis bij Liverpool. Virgil van Dijk werd gespaard en Cody Gakpo viel in. Liverpool kwam vroeg op voorsprong via Diogo Jota, waarna Dallinga voor de 1-1 zorgde. De spits brak door en schoot diagonaal raak.

Ook Roma en Leverkusen blijven winnen In groep G is ook het AS Roma van coach José Mourinho nog foutloos. De Romeinen wonnen thuis met 2-0 van Slavia Praag dankzij een razendsnelle goal van Edoardo Bove (hij scoorde binnen een minuut) en Romelu Lukaku. Slavia Praag had de eerste twee poulewedstrijden gewonnen en ligt ook op koers voor overwintering in de Europa League. Sheriff Tiraspol en Servette FC speelden met 1-1 gelijk en pakten hun eerste punt.

