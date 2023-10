Mijnans erkent fout en legt verschil tussen Aston Villa en West Ham uit

De 23-jarige middenvelder legde ook uit wat er misging in aanloop naar de tweede tegengoal en waarom hij in de rust werd gewisseld.Mijnans leidde na een half uur de 2-0 van Youri Tielemans in met een foute breedtepass op Yuki Sugawara, terwijl hij normaal gesproken zo vast aan de bal is. 'Ik zag hem in mijn rug komen en wilde een andere keuze maken, omdat ik Yuki vrij zag staan. Die bal moet gewoon keihard op zijn rechter en was niet goed genoeg.

Aan de 1-0 ging ook al een individuele fout van Sugawara vooraf, vervolgens liep Aston Villa in het eerste kwartier na rust uit naar een 4-0 voorsprong. 'Wij waren vandaag net niet goed genoeg, vooral in de eerste helft kwamen we een paar keer te laat in de pressing, waardoor ze er onderuit kunnen spelen. En dan maak je ook nog twee individuele fouten en dat wordt gewoon keihard afgestraft op dit niveau', was de duidelijke conclusie van Mijnans.

In de tweede helft keerde Mijnans niet terug in het elftal, hij maakte op het middenveld plaats voor Tiago Dantas. Volgenswas Mijnans met een 4 de slechtste speler aan Alkmaarse zijde, maar hij voerde zelf een andere reden op voor zijn wissel in de rust. 'Ik had al geel en maakte daarna nog twee, drie overtredingen. Jordy (collega-middenvelder Clasie, red.) had ook geel, dus misschien was het risico wat te groot. headtopics.com

Nederland Headlines

