VI Live: Brighton boekt allereerste Europese zege ooit op Ajax

We maken ons op voor een bomvolle avond vol Europa League- en Conference League-voetbal. Met Brighton & Hove Albion - Ajax en AZ - Aston Villa als absolute hoofdgerechten.

Mis niets in de VI Live.Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Foutje bedankt: Tadic tussen reserves bij Ajax

Lees verder:

VI_nl »

LIVE: Ajax in crisis hoopt onder Maduro op onverwachte stunt bij BrightonHet is nog altijd flinke crisis bij Ajax, maar donderdagavond wacht een zware krachtmeting op de Amsterdammers: in de Europa League is Brighton & Hove Albion de tegenstander. In het American Express Community Stadium is Hedwiges Maduro de eindverantwoordelijke bij de Nederlandse recordkampioen, nu Maurice Steijn ontslagen is. Lees verder ⮕

- Live: Brighton & Hove Albion - Ajax, Donderdag 26 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Brighton & Hove Albion tegen Ajax (UEFA Europa League) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕

- Live: Brighton & Hove Albion - Ajax, Donderdag 26 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Brighton & Hove Albion tegen Ajax (UEFA Europa League) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕

LIVE: Ajax van Maduro begonnen aan uitduel met BrightonHet is nog altijd flinke crisis bij Ajax, maar donderdagavond wacht een zware krachtmeting op de Amsterdammers: in de Europa League is Brighton & Hove Albion de tegenstander. In het American Express Community Stadium is Hedwiges Maduro de eindverantwoordelijke bij de Nederlandse recordkampioen, nu Maurice Steijn ontslagen is. Lees verder ⮕

VI Live: Brighton al twee keer op de bon geslingerd tegen AjaxLees meer Lees verder ⮕

VI Live: Ajax vlak voor rust op achterstand tegen BrightonLees meer Lees verder ⮕